Cancellato “Batgirl”

La Warner Bros ha annunciato che il film “Batgirl”, incentrato sull’eroina di Gotham City, non sarà più distribuito. Nonostante le riprese si siano concluse, la pellicola con protagonista Leslie Grace non uscirà né al cinema né in streaming. A quanto pare, le cause di questa decisione sono legato al poco entusiasmo dei primi test effettuati post-produzione.

Sarà una delusione per i fan dell’universo della Dc Comics che nella pellicola avrebbero anche ritrovato Michael Keaton, l’attore protagonista nei due film diretti da Tim Burton (Batman del 1989 e Batman – Il ritorno del 1992), sempre nei panni dell’uomo-pipistrello.

Il budget totale per la realizzazione del lungometraggio diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah aveva raggiunto la cifra di 90 milioni di dollari: evidentemente, i produttori hanno preferito adottare una strategia in ritirata, anche per evitare di bruciare immediatamente il franchising. Ora si attendono i nuovi progetti e pare che la Warner Bros voglia produrre altri film legati alla Dc Comics.