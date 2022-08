“L’Opinione” a... tavola

L’ultima ricetta prima delle ferie d’agosto è un classico piatto di mare dai tanti sapori e gusti: “Fritto misto di paranza”.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 5 persone: 400 grammi di anelli di totani; 150 grammi di gamberoni; 150 grammi di pesci misti: sardine eviscerate, alicette, neonata ed eventuali altri a scelta; farina, sale, pepe, limoni, olio per frittura q.b..

Preparazione: lavare e asciugare molto bene il pesce; pepare la farina e infarinare tutto il prodotto dividendolo per categorie; eliminare l’eventuale eccesso di farina; portare a temperatura l’olio per friggere indi immergervi i calamari e farli dorare, sgocciolare e salare; procedere con la frittura dei gamberoni solo per pochissimi minuti e, una volta sgocciolati, dei pesciolini che dovranno friggere 1-2 minuti al massimo; prima di servire, spolverizzare la frittura con il sale; accompagnare il piatto con fette e spicchi di limone.

Buon appetito!