BlackBerry: il film

Un prima e un dopo. Il successo e la caduta. Ecco il film BlackBerry, sull’ascesa e il declino dell’azienda di smartphone con tastiera estesa che, a loro modo, hanno lasciato un segno nella telefonia mobile. La pellicola – è stato sottolineato da Variety – parlerà di Research In Motion, nota come Rim, società canadese produttrice dei cellulari che nel 2013 mutò il nome in BlackBerry. Il cast vedrà, tra gli altri, Jay Baruchel e Glenn Howerton. Sempre secondo Variety – non ci sarebbero al momento conferme in tal senso – vestiranno i panni dei fondatori e co-Ceo dell’azienda, Mike Lazaridis e Jim Balsillie. La sceneggiatura ha preso spunto dal libro Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry dei giornalisti di The Globe e Mail, Jacquie McNish e Sean Silcoff.

Il successo di Rim è arrivato all’inizio degli anni 2000, quando ha abbracciato oltre il 40 per cento del mercato della telefonia mobile. A rendere i BlackBerry appetibili, all’epoca, è stato sostanzialmente il formato tascabile. L’approdo di iPhone e app, allo stesso tempo, ha rappresentato un primo ostacolo per l’azienda, che non è riuscita a dare un colpo di coda nemmeno con l’adozione di Android. A oggi il marchio BlackBerry è nelle mani della compagnia OnwardMobility, che lo ha acquistato dalla cinese Tlc.