“L’Opinione” a... tavola

La ricetta di questa settimana è un tipico piatto estivo fresco e delicato: “Insalata di cozze e seppie”.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Ingredienti per 5 persone: 1/2kg di cozze; 800 grammi di seppie di grossa pezzatura; 5 cucchiai di vino bianco; 1 finocchio tagliato a velo; 1 clementina; sale, pepe, prezzemolo tritato, olio evo, succo d’arancia e limone q.b..

Preparazione: lavare accuratamente le cozze grattando bene le valve, poi versatele in un tegame con il vino, un ciuffo di prezzemolo tritato e un macinata di pepe, incoperchiate e fatele aprire sul fuoco a fiamma vivace; a seguire eliminare le valve e filtrare con delle garze il fondo di cottura; lessare le seppie in acqua con pepe e poco sale, lasciarle raffreddare nell’acqua di cottura, poi scolarle e tagliarle a fettine; filtrare con un passino il succo di 1/2 arancia, aggiungere qualche cucchiaio di fondo di cottura delle cozze, sale, pepe e olio ed emulsionare; sul fondo dei piatti da portare in tavola disporre il finocchio, una fettina di clementina, poi sovrapporre le seppie e le cozze; prima di servire condire il composto con l’emulsione ed il prezzemolo tritato.

Buon appetito!