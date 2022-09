“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo una ricetta fresca e saporita: “Zucchine estive ripiene”.

Tempo di preparazione: 1 ora.

Ingredienti per 3 persone: 6 zucchine; 1 cipolla rossa; 8 pomodorini; 1 barattolino di mais; 2 fette di pancarré; parmigiano reggiano, olive nere denocciolate, olio evo, prezzemolo, sale e pepe q.b..

Preparazione: lavare accuratamente le zucchine e sbollentarle in acqua salata per 10 minuti, farle raffreddare e poi tagliarle a meta nel senso della lunghezza privandole della polpa; in una padella fare appassire la cipolla tritata grossolanamente con l’olio, aggiungere poi 6 pomodorini tagliati a pezzetti, la polpa delle zucchine, le olive tagliate a rondelle ed il mais; tritare in un mixer le fette di pancarré, il parmigiano e un poco di prezzemolo avendo cura di tenerne da parte qualche ciuffetto per l’impiattamento; quando il tutto è ben tritato, aggiungere il composto nella padella dove stanno cuocendo gli altri ingredienti, mescolare bene e lasciare insaporire prima di togliere dal fuoco; con l’impasto ancora caldo e malleabile riempire le cavità delle zucchine, disporle in una pirofila e condire con un filo d’olio, di sale, di pepe e, a gusto, di parmigiano; infornare per 30-40 minuti a 200 gradi; servirle calde o a temperatura ambiente.

Buon appetito!