“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo una ricetta di stagione molto gustosa: “Clafoutis”.

Tempo di preparazione: 25 minuti.

Ingredienti per 6 persone: 120 grammi di funghi champignon o misti; 100 grammi di pomodorini; 80 grammi di cuori di carciofi; 1/2 cipolla; 200 ml di panna da cucina; 3 uova; 20 grammi di farina; 80 grammi di pecorino grattugiato; prezzemolo, timo, olio evo; sale e pepe q.b..

Preparazione: tagliare a rondelle la cipolla, saltarla in padella nell’olio e poi unirvi sia i carciofi che i funghi a pezzi; portare a cottura aggiungendo l’acqua e mantenendo il sugo ben tirato, regolando di sale; in una ciotola a parte sbattere le uova ed incorporarvi la panna da cucina; versarvi la farina setacciata, il formaggio grattugiato, le erbe aromatiche tritate, sale e pepe; trasferire le verdure ben sgocciolate in piccole pirofile unte con olio evo unendovi anche i pomodorini tagliati, a piacere, o a spicchi o a metà, e ricoprire il tutto con il composto di panna; infornare a 180 gradi per circa 20 minuti, sfornare e servire.

Buon appetito!