“L’Opinione” a... tavola

La ricetta di questa settimana prevede un piatto ottimo sia come aperitivo che come antipasto: “Crostino con puntarelle e salmone”.

Tempo di preparazione: 15 minuti.

Ingredienti per 5 persone: 200 grammi di salmone; 7-8 fette di pane nero o integrale; 1/2 cespo di puntarelle; 200 grammi di robiola; 1 limone; chicchi d’uva, chicchi di melagrana, olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: tagliare alla base il cespo di puntarelle, eliminare le foglie esterne, quindi usando un coltellino affilato tagliare le rimanenti prima a metà nel senso della lunghezza e poi via via in strisce sottili, poi immergerle in acqua e ghiaccio per circa 1 ora; lavorare la robiola con un poco di pepe e la scorza grattugiata del limone; distribuire sulle fette di pane leggermente tostate il formaggio, poi su un lato le puntarelle, qualche chicco d’uva e melagrana; miscelare olio e succo di limone, controllare la sapidità, emulsionare e condire i crostini.

Buon appetito!