“Vita da Carlo”, al via le riprese della seconda stagione

La prima stagione è andata in onda su Amazon Prime Video, la seconda sarà visibile il prossimo anno su Paramount+ Original. Sono iniziate le riprese Vita da Carlo 2, la serie tivù ideata e interpretata da Carlo Verdone e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Il racconto televisivo, nel quale l’attore-regista romano mostra il suo lato più privato e tragicomico, è scritto da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e dallo stesso Verdone, che si alterna alla regia con Valerio Vestoso.

Nella prima stagione della serie tivù, composta da 10 episodi, arrivata a novembre 2021, e presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma, Verdone offre momenti di irresistibile comicità e, allo stesso tempo, di malinconica frustrazione. Le musiche di Vita da Carlo 2 saranno di Fabio Liberatori, Edizioni Musicali Filmauro, direttore della fotografia Roberto Forza, scenografia Giuliano Pannuti, costumi Tatiana Romanoff, montaggio Pietro Morana, organizzatore generale della produzione Carlo Pasini.

Nel cast, oltre a Verdone, figurano calciatori come Zlatan Ibrahimovic, cantanti come Sangiovanni, registi come Gabriele Muccino; personaggi della tivù come Maria De Filippi; attrici come Monica Guerritore, Stefania Rocca, Claudia Gerini, Mita Medici, Maria Paiato, Caterina De Angelis, Ludovica Martino, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Teresa Castello, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi; attori come Max Tortora, Christian De Sica, Fabio Traversa, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Sergio Forconi, Corrado Solari.