Assegnato ad Annie Ernaux il Premio Nobel per la Letteratura

Per la prima volta il Premio Nobel per la per la Letteratura è stato assegnato a una scrittrice francese. “L’Orma editore festeggia commossa l’assegnazione a Annie Ernaux, autrice simbolo del nostro catalogo”. Lo dicono gli editori della casa editrice indipendente, con sede a Roma, che ha fatto scoprire in Italia la scrittrice. Questa settimana celebriamo dieci anni dall’uscita dei nostri primi titoli: non potevamo ricevere un regalo migliore”, sottolineano.

“Fin dalla nostra fondazione abbiamo l’onore di pubblicare questa straordinaria scrittrice che con la sua opera ha contribuito a dar voce alla memoria dei dimenticati della Storia e alle lotte e alle rivendicazioni di intere generazioni di donne”, spiega L’Orma. “In libri come Gli anni, Il posto e L’evento Ernaux ha trasformato in materia letteraria il proprio vissuto attraverso una lingua unica, piatta come la lama di un coltello, capace di parlare a milioni di lettrici e lettori”, sottolinea l’editore per cui è in uscita, il 9 novembre 2022 il romanzo Il ragazzo, settimo libro della scrittrice pubblicato da L’Orma.

Domani, una commissione selezionata dal Parlamento norvegese (Stortinget) comunica l’assegnazione del Premio Nobel per la pace. Il 10 ottobre alle 11.45 l’Accademia reale svedese delle Scienze di Stoccolma assegna il Premio Nobel per l’economia.

I Vincitori del Premio Nobel 2022

Medicina o Fisiologia

Il biologo svedese Svante Pääbo, 67 anni, ha vinto il premio Nobel per la Medicina 2022. Ha ricevuto il prestigioso premio “per le sue scoperte riguardanti i genomi degli ominidi estinti e l’evoluzione umana”. “L’umanità è sempre stata affascinata dalle sue origini. Da dove veniamo e che relazione abbiamo con coloro che ci hanno preceduto? Ciò che ci rende, Homo Sapiens, diversi dagli altri ominidi?”. Il padre della paleogenetica, lo studio del materiale genetico provenienti dai resti di antichi organismi, ha posto le basi e gli strumenti necessari per capire l’unicità dell’essere umano contemporaneo. Tra le sue scoperte più importanti figurano il sequenziamento del genoma dei Neanderthal e la scoperta dell’ominide Denisova. Inoltre, ha scoperto che da questi ominidi ora estinti all’Homo sapiens era avvenuto un trasferimento genetico in seguito alla migrazione dall’Africa circa 70mila anni fa. Il premio per la medicina è assegnato dall’Assemblea del Nobel all’Istituto Karolinska di Stoccolma, Svezia.

Fisica

I fisici Alain Aspect (Francia), John Clauser (Usa) e Anton Zeilinger (Austria), hanno vinto il Premio Nobel per la Fisica 2022 “per esperimenti con fotoni entangled, che stabiliscono la violazione delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell’informazione quantistica”. Il premio gli è stato conferito in quanto “gli ineffabili effetti della meccanica quantistica stanno trovando delle applicazioni pratiche”. Grazie al passaggio dalla teoria alla pratica ora gli scienziati di tutto il mondo stanno studiando i nuovi campi di ricerca che includono i computer quantistici, i network quantistici e le comunicazioni quantistiche cifrate sicure. I lavori e gli esperimenti dei tre fisici hanno permesso di ricreare degli stati quantistici entangled e hanno dimostrato il fenomeno del teletrasporto quantistico che permette di manovrare lo stato quantistico di una particella a un’altra posta a grande distanza. Il premio per la fisica è assegnato dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma, Svezia.

Chimica

I chimici Carolyn R. Bertozzi (Usa), Morten Maldal (Danimarca), K. Barry Sharpless (Usa), hanno vinto il Premio Nobel per la Chimica 2022 “per lo sviluppo della chimica dei click e della chimica bioortogonale”. “Il Premio per la Chimica di quest’anno si occupa di non complicare eccessivamente i problemi, ma di lavorare con ciò che è facile e semplice. Le molecole funzionali possono essere costruite anche seguendo un percorso diretto”, commenta il presidente del Comitato per il Nobel per la Chimica Johan Åqvist. Grazie alle loro ricerche sulla chimica dei click, che permette a dei blocchi molecolari di unirsi facilmente, e sulle reazioni bioortogonali la chimica è entrata nell’era del funzionalismo per il beneficio di tutta l’umanità. Per esempio, i ricercatori di tutto il mondo sono riusciti a migliore il targeting dei farmaci antitumorali grazie al lavoro svolto da Bertozzi, Maldal e Sharpless.