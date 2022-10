Premio cinema giovane & Festival delle opere prime di Roma

Si è chiusa con grande affluenza di pubblico la XVIII edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime. La rassegna è stata organizzata dall’associazione culturale Cinecircolo Romano, con la presidenza di Catello Masullo. Dal 3 al 5 ottobre il Cinema Caravaggio di Roma ha ospitato la manifestazione che ha visto Il cattivo poeta di Gianluca Jodice, aggiudicarsi il Premio cinema giovane, assegnato dal pubblico composto sia adulti, sia dagli studenti del Progetto di educazione al cinema d’autore e dei Pcto. Oltre a questo, molti altri i riconoscimenti assegnati alla pellicola di Jodice: il Premio per opera preferita dagli studenti, il Premio Giorgio Fanara miglior attore assegnato al protagonista Sergio Castellitto, il Premio per la migliore cinematografia/fotografia a Daniele Ciprì, il Premio per le migliori scenografie a Tonino Zera, infine il Premio per i migliori costumi ad Andrea Cavalletto.

Il Premio della critica, istituito quest’anno dopo la convenzione tra l’Afic e il Sncci, e assegnato da una giuria indipendente di tre critici: Patrizia Pistagnesi, Francesco Crispino e Claver Salizzato, è stato assegnato a The Shift di Alessandro Tonda, titolo per il quale è stato premiato anche Simone Manetti con il Premio Mauro Bonanni per il miglior montaggio. Premiato anche The Book of Vision di Carlo S. Hintermann, che si è aggiudicato la Menzione speciale della giuria e a Lorenzo Ceccotti il Premio miglior effetti visivi.

La Giuria poi ha assegnato anche alcuni premi tecnici: Premio Giorgio fanara alla migliore attrice Matilde Gioli, per Va bene così di Francesco Marioni; Migliore regia a Viviana Calò per Querido Fidel; Migliore sceneggiatura a Maura Delpero per Maternal della stessa Delpero; Migliori musiche a Niccolò Agliardi per Ostaggi di Eleonora Ivone; Migliore trucco a Mary Samele, per Fino ad essere felici di Paolo Cipolletta; Migliore produttore di opera prima Gianluca Arcopinto, per Gelsomina Verde di Massimiliano Pacifico. Infine, ma non per questo meno importanti, i Premi alla carriera assegnati a Franco Mariotti e al compianto Mauro Bonanni i cui due figli hanno ritirato il premio.