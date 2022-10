Festa di Roma, il film d’apertura è “Il Colibrì” di Archibugi

Il Colibrì di Francesca Archibugi è il film d’apertura della 17esima Festa del cinema di Roma. Al via domani la kermesse diretta da Paola Malanga. All’Auditorium Parco della Musica è in programma la visione del lungometraggio tratto dal libro Premio Strega 2020 (edito da La Nave di Teseo) di Sandro Veronesi. Il film, già presentato al Toronto Film Festival, distribuito nelle sale dal 14 ottobre da 01 Distribution, racconta la vita di Marco Carrera (Pierfrancesco Favino), narrata attraverso i ricordi dell’uomo in un percorso di vita che parte dai primi anni Settanta.

Scritto dalla regista insieme a Laura Paolucci, Francesco Piccolo, è interpretato da Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante, Sergio Albelli, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Alessandro Tedeschi, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli. Prodotto da Domenico Procacci per Fandango con Rai Cinema è co-prodotto da Anne-Dominique Toussaint per Les Films des Tournelles - Orange Studio. La colonna sonora è firmata da Battista Lena. Figura anche un brano inedito di Sergio Endrigo e Riccardo Sinigallia dal titolo Caro amore lontanissimo.

Oltre al film di Archibugi, il programma della Festa di Roma 2022 prevede un concorso internazionale, sezioni non competitive, incontri, omaggi, proiezioni speciali e si articolerà anche in altri luoghi della città. In parallelo, si tiene la sezione autonoma Alice nella città, dedicata ai più giovani. Domani è prevista la consegna del Premio alla carriera al regista e sceneggiatore James Ivory. Il cineasta 94enne sarà protagonista di una masterclass in cui ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso artistico: 32 film, 4 candidature all’Oscar per la regia e un Oscar vinto per la Miglior sceneggiatura non originale grazie al copione firmato per Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.

Nel corso del festival capitolino andranno in scena gli incontri “Nove dialoghi sul futuro del cinema”. Il primo evento si tiene oggi alle ore 16, nella sala Petrassi dell’Auditorium. All’appuntamento moderato da Gian Luca Farinelli, presidente della Fondazione Cinema per Roma e direttore della Cineteca di Bologna vedrà la partecipazione di Alberto Barbera, direttore della Mostra del cinema di Venezia; Carlo Chatrian, direttore artistico del Festival internazionale del cinema di Berlino; Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes, in videoconferenza; Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema. Al Maxxi sono previsti gli incontri dal 14 al 22 ottobre.