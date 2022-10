Buon compleanno Mr. Bradley

Roma omaggia con un concerto il fondatore del Folkstudio Harold Bradley. Un artista, attore e musicista afroamericano che ha animato la Capitale di musiche “alternative” e di spirito interculturale. L’appuntamento è in programma domani all’ex Mattatoio di Testaccio, presso la Città dell’Altra Economia che ospiterà dalle 18 alle 24 una jam session in sua memoria intitolata “Happy Birthday Harold Bradley”. La serata, con il contributo di Paola Giovannetti Trujillo, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Studios Accademy, con la regia di Furio Capozzi.

Campione di Football americano, due volte vincitore del Superbowl, Bradley è mancato a Roma il 12 aprile 2021. Negli anni Sessanta ha animato lo storico locale trasteverino frequentato, tra gli altri, da Giovanna Marini Rino Gaetano, Sergio Caputo, Stefano Rosso e Mimmo Locasciulli, Gianni Togni, Tony Santagata, Jimmy Fontana, Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Il Folkstudio ha ospitato artisti internazionali del calibro di Bob Dylan. La sua creatura ha ospitato quasi tutti i protagonisti del jazz italiano dell’epoca, da Massimo Urbani a Gegè Munari, da Enrico Pierannunzi a Tullio De Piscopo e Maurizio Giammarco.

Bradley, nato a Chicago il 13 ottobre del 1929, quest’anno avrebbe compiuto 93 anni e Roma, la città che scelse di tornare ad abitare dopo un ventennio di successi che in America lo hanno visto docente universitario e conduttore televisivo di programmi culturali sui canali Cbs e Nbc, non vuole perdere l’occasione per rendere un doveroso omaggio a questo importante artista ed intellettuale che ha profondamente inciso nella cultura capitolina.

Ad esibirsi nella jam session ad ingresso gratuito saranno oltre 20 musicisti e artisti internazionali che sono stati legati ad Harold. Il figlio Oliver interverrà all’evento, insieme alla sorella Lea Bradley. “Questo concerto – spiega Oliver – è un omaggio a Bradley e una celebrazione della sua vita perché vogliamo celebrarla questa vita molto interessante che ci ha coinvolto in tanti modi e non piangerla. Proprio per questo, il concerto sarà una jam session, i musicisti e perfino il pubblico possono in qualsiasi momento unirsi a noi per partecipare”.

A questa vera e propria maratona musicale parteciperanno storiche band come la “Jona’s Blues Band”, con special guest Fulvio Tomaino e Luca Casagrande, la “Mario Donatone Band”, con Gio’ Bosco & “World Spirit Orchestra”, il “Dylan Garage Trio”, il quartetto blues “Jump Aces”, Vladimiro Marcianó & “Unbound Voices”, la “Tortuga” blues band, unitamente a numerosi protagonisti della scena musicale contemporanea quali Stefano Carboni (chitarra e voce), Marcello Convertini (cantante, chitarrista e armonicista), Marco Moro (percussionista), Eric Daniel (sassofonista), Piero Fortezza (batterista), Andrea La Malfa (percussionista), Lea Machado (cantante, danzatrice e compositrice), Sandro Oliva (chitarrista e compositore), Francis Kuipers (compositore e chitarrista) Paolo Rainaldi (chitarrista), Marcello Rosa (trombonista e compositore), Gavino “Rossovino” Parretta (armonicista, chitarrista e voce), Paolo Strina (chitarrista), Marco Vannozzi (bassista e contrabbassista) e molti altri ancora.

L’evento di domani sarà anche l’occasione per presentare al pubblico capitolino le attività e i progetti del neonato Harold Bradley Intercultural Department, promosso dalla Consulta della Cultura del Municipio Roma IX EUR che, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e la statunitense University of Iowa, hanno iniziato proprio in questi giorni a catalogare e valorizzare il suo importante lascito. Insieme a disegni, dipinti, istallazioni artistiche, dischi, nastri, locandine, fotografie, documenti audiovisivi e cartacei, il cavalletto dove dipingeva, la scrivania dove scriveva, il tavolo e i divani in cui riceveva i suoi ospiti, una mole di memorabilia sportivi e culturali, tutti oggetti di grande impatto emotivo che saranno utilizzati per realizzare delle “Stanze-Museo” in sua memoria a Roma e Chicago.