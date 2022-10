“L’Opinione” a... tavola

Un piatto dai sapori decisi: “Crostini farciti con carciofi e crema di pecorino”.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 6 carciofi; 6 fette di pane; 140 grammi di panna fresca; 100 grammi di pecorino di media stagionatura; 1 tuorlo d’uovo; 1 spicchio d’aglio; prezzemolo tritato, olio evo, sale e pepe q.b..

Preparazione: sfogliare i carciofi, spuntarli e tagliarli a spicchi piccoli; spellare i gambi e tagliarli a rondelle; versare alcuni cucchiai d’olio in una padella, aggiungere l’aglio, i carciofi e i gambi, poi rosolarli uniformemente portandoli a cottura; grattugiare il formaggio e amalgamarlo alla panna con il tuorlo ponendo poi carciofi in una casseruola sul fuoco a fiamma bassissima e mescolare sino a cottura della fonduta che dovrà essere liscia e filante; tostare il pane in padella, distribuire sulle fette i carciofi e il fondo di cottura e servire i crostini irrorati con la fonduta al pecorino; pepare, cospargere col prezzemolo tritato e servire caldo.

Buon appetito!