“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo la ricetta di un piatto sicuramente molto appetitoso: “Triangoli farciti di carne”.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 1 rotolo di pasta sfoglia; 150 grammi di macinato misto; 1/2 cipolla; 1/2 carota; ½ costa di sedano; 1 uovo; 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, sale e pepe; 1 cucchiaio di paprika forte; 40 grammi di provolone piccante grattugiato, olio evo e brodo q.b..

Preparazione: in una padella dai bordi alti dorare in olio carota, sedano e cipolla tritati, poi aggiungere la paprika e il macinato facendo rosolare la carne; versare il concentrato, regolare di sale e pepe e portare a cottura bagnando con poco brodo alla volta; quando la carne sarà cotta, condirla con l’uovo sbattuto ed il formaggio; aprire la pasta sfoglia e tagliarla in rettangoli; farcire ogni pezzo di pasta con del ragù q.b. e richiudere; disporre i ravioli su una placca protetta con carta forno e infornare a 200 gradi per 15 minuti indi sfornare e lasciar raffreddare per qualche minuto prima di servire.

Buon appetito!