Bono, l’autobiografia s’intitola “Surrender: 40 Songs, One Story”

Bono Vox si autocelebra con un’autobiografia e un tour. Il leader degli U2 decide di raccontarsi in un libro, in uscita 1° novembre: Surrender: 40 Songs, One Story (edito da Knopf, della multinazionale dell’editoria Penguin Random House). Il due novembre, invece, il 62enne Bono lancerà anche un tour promozionale. La prima tappa si tiene al Beacon Theatre di New York. Poi seguiranno altre città americane e l’Europa. Il cantante sceglie di affrontare alcune pagine dolorose della propria vita: quando ha 14 anni deve superare la scomparsa improvvisa della madre. Bono narra della propria infanzia e adolescenza a Dublino. La fase della giovinezza coincide con l’ascesa e il successo della band. Ma non dimentica la sua attività filantropica e il suo attivismo a livello mondiale, tra cui la battaglia contro l’Aids e la povertà. Il sottotitolo 40 Songs, One Story prende spunto dai 40 capitoli in cui è diviso il libro, ognuno intitolato come una canzone degli U2. Inoltre, nel libro figurano 40 disegni originali realizzati dallo stesso musicista irlandese.

Il risultato di Surrender: 40 Songs, One Story è un racconto sincero. Una riflessione pubblica e privata che riguarda anche la famiglia, gli amici, gli ideali. “Quando ho cominciato questo libro – ha spiegato Bono – speravo di descrivere nel dettaglio ciò che avevo precedentemente schematizzato nelle canzoni. Le persone, i luoghi, le opportunità della mia vita. Surrender è una parola carica di significati per me. Essendo cresciuto nell’Irlanda negli anni Settanta con i pugni alzati (musicalmente parlando) non era un concetto naturale. Una parola a cui ho girato intorno solo quando ho cominciato a raccogliere i pensieri per il libro. Surrender è la storia della mancanza di progresso di un pellegrino accompagnata da una giusta dose di divertimento”.

Frattanto, è già uscito un video in cui Bono racconta un estratto. Il segmento si trova sulle piattaforme digitale degli U2. In esso vengono usate delle animazioni basate sui disegni dell’artista per illustrare un estratto dal capitolo Out of Contro, in cui si tratta del primo singolo della band, composto 44 anni fa, nel giorno del suo diciottesimo compleanno.