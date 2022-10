All’asta a New York i capolavori del Barocco

La Fisch Collection sarà la protagonista della vendita Master Week che si svolgerà il prossimo gennaio a New York. Va in mostra una delle più grandi collezioni private di capolavori del Barocco. L’asta è curata da Sotheby’s. Dieci opere in totale, di cui quattro di maestri italiani, vengono mostrate assieme per la prima volta. Si va da Pietro Paolo Rubens a Orazio Gentileschi, Giulio Cesare Procaccini, Giovanni Francesco Barbieri detto Guercino, tra gli altri. Il pezzo forte della collezione è La testa recisa di San Giovanni Battista presentata a Solomè, stimato tra i 25 ed i 35 milioni di dollari. L’opera era stata ritenuta persa fino al 1998 quando apparse in una collezione privata in Francia.

Le opere all’asta della Fisch Collection saranno in mostra a New York fino al 27 ottobre e successivamente dal 4 al 13 novembre. Poi viaggeranno a Los Angeles, Hong Kong e Londra per poi ritornare negli Stati Uniti per la vendita a gennaio. “Queste opere – ha spiegato Christopher Apostle, direttore della divisione Old Master di Sotheby’s – sono state collezionate nel corso di un trentennio con grande rigore e passione e rappresentano l’essenza e il potere dell’arte barocca tra il 1600 e 1650. Comprende i migliori capolavori in mano privata di Guercino, Barnardo Cavallino, Valentin de Boulogne, Orazio Gentileschi e ovviamente Pietro Paolo Rubens. L’opera del pittore fiammingo che andrà all’asta fu dipinta allo stesso tempo de La strage degli innocenti, venduta all’asta a Londra da Sotheby’s nel 2002, per quasi 50 milioni di dollari. All’epoca fu il dipinto antico più costoso mai venduto all’asta”.