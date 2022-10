“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo la ricetta di un inizio pranzo sfizioso: “Fagotto saporito”.

Tempo di preparazione: 25 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 1 rettangolo di pasta sfoglia; 30 grammi di passata di pomodoro; 30 grammi di olive; 12 pomodorini; 5 filetti di acciughe; formaggio a fette, origano, olio evo, latte e tuorlo d’uovo per spennellare q.b..

Preparazione: tagliare la pasta in rettangoli di circa 12x8 cm; sulla metà di ogni rettangolo incidere dei taglietti paralleli senza arrivare al bordo della pasta; condire la passata e i pomodorini a spicchi piccoli con olio, acciughe e origano; sulla pasta non incisa adagiare il formaggio (senza arrivare al bordo), un poco di pomodoro e il trito di olive; inumidire i bordi con acqua e chiudere a fagottino; pennellate la pasta con 1/2 tuorlo e un poco di latte e infornare a 200 gradi per 15-20minuti; servire caldi o a temperatura ambiente.

Buon appetito!