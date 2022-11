Halloween, “Black Adam” e gli horror dominano il box office Usa

Come certifica Variety, Black Adam, firmato dal 48enne regista spagnolo Jaume Collet-Serra, ha conquistato ancora una volta il box office statunitense. Per il secondo fine settimana consecutivo. L’avventura a fumetti della Warner Bros., con Dwayne Johnson nei panni di un cattivo che promette di cambiare la “gerarchia del potere” nell’universo DC Comics, ha raccolto 27,7 milioni di dollari tra venerdì e domenica. Finora, il film ha generato 111 milioni di dollari nella vendita di biglietti nazionali e 250 milioni di dollari a livello globale.

Ma, come scrive MyMovies, il film fumettisco è “un mare di scazzottate tonitruanti al rallentatore, con computer grafica debordante e in semplificazioni puerili, che spengono le speranze di allegorie politiche anche nei più volenterosi. Di disarmante ovvietà anche i contributi musicali, con brevi estratti dalle inflazionate Paint It Black degli Stones e Power di Kanye West, che denotano l’incapacità per Collet-Serra di svincolarsi dall’ovvio”.

Ticket to Paradise di Ol Parker, la commedia romantica con Julia Roberts e George Clooney, è arrivata al secondo posto, con dieci milioni. Unica nuova uscita della settimana è Prey for the devil di Daniel Stamm, un film horror soprannaturale americano del 2022 scritto da Robert Zappia, che ha ottenuto il terzo posto con 7 milioni di dollari. Il lungometraggio è interpretato da Jacqueline Byers, Colin Salmon, Christian Navarro, Lisa Palfrey, Nicholas Ralph, Virginia Madsen e Ben Cross. Il film

Il fine settimana di Halloween ha portato quattro film horror a entrare nella top 10. Il thriller Smile di Parker Finn della Paramount ha conquistato il quarto posto con 5 milioni di dollari. Al numero 5, Halloween ends di David Gordon Green ha aggiunto 3,8 milioni. All’ottavo posto, il vivace film slasher Terrifier 2 di Damien Leone ha continuato a stupire, raccogliendo 1,8 milioni di dollari. al sesto posto, il ben recensito Till di Chinonye Chukwu ha generato 2,8 milioni.