The Ruler è l’inquietante thriller psicologico firmato da Silvio Nacucchi. Il film sarà proiettato, in anteprima nazionale, sabato 5 novembre, alle 21 e alle 22.30, nella Sala Gioiello di Genova. Come racconta il regista, autore anche del copione, si tratta “di un film unico nel suo genere: che unisce piano sequenza, assenza di dialoghi dei protagonisti (costretti ad usare solo i gesti), una location, improvvisazione (i protagonisti agiscono e reagiscono agli ordini di una “voce”) e girato in soli cinque giorni”.

Il lungometraggio è stato premiato quale migliore Low Budget e come Best Voice Over al Los Angeles Motion Picture Festival 2022. Inoltre, è stato finalista al Festival di Stoccolma e al New York International Film. Come nasce l’idea del film? Quattro persone si svegliano in una stanza vuota. Non si conoscono, non sanno perché sono lì e come ci sono arrivati. Una voce (The Ruler) inizia a dare loro ordini. Non possono parlare, sono identificati da numeri, se non obbediscono agli ordini verranno puniti con scosse elettriche sempre più forti, oppure altri riceveranno la loro punizione. Inizia così un gioco mortale. Il luogo prescelto è una struttura sulle colline tra Liguria e Piemonte.

Gli interpreti sono, oltre allo stesso Nacucchi, Noemi Esposito, Daria Vorobiienko e Olexandra Holivets. La voce fuoricampo (The Ruler) è di Edgar Arreola. Silvio Alfonso Nacucchi, genovese, è uno scrittore, produttore e regista, autore dei film Beyond Love (2014) e Megan (2019). Le sue storie sono basate su trame originali e imprevedibili. È docente di sceneggiatura, regia e recitazione. È stato allievo dello sceneggiatore Syd Field, celebre teorico della struttura in tre atti e ha frequentato la New York Film Academy. Dal 2007 al 2016 è stato giurato al Concorso di sceneggiatura europeo: Endas International Screenplay Competition.