“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo la ricetta di un inizio pranzo sfizioso: “Cilindri di porro farciti con tonno”.

Tempo di preparazione: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 1 porro grosso; 150 grammi di tonno sgocciolato; 150 grammi di formaggio spalmabile; 2 filetti di acciughe sott'olio; 1 cucchiaino di capperi tritati; per panare: 2 uova; farina, pangrattato, sale, pepe, olio per friggere e misticanza per servire q.b..

Preparazione: tagliare il porro a pezzi alti 6 cm circa; incidere a croce il cuore e sfilarlo dalle rondelle lasciando solo 2 strati di foglie; scottare le sfoglie di porro in acqua salata, sgocciolarle e asciugarle; tritare finemente il porro prelevato e rosolarlo in olio con sale e pepe; lavorare il tonno, tritato finissimo, con il formaggio spalmabile aggiungendo i filetti di acciughe tritati, i capperi e il porro rosolato; regolare di pepe e controllare la sapidità; porre la farcitura in un sac à poche con bocchetta tonda e farcire i cilindri di porro scottati, infarinarli, immergerli nelle uova sbattute e passarli nel pangrattato; friggere i cilindri in olio molto caldo sino a doratura; infine sgocciolarli e servirli con qualche foglia di misticanza.

Buon appetito!