“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina oggi vi proponiamo la ricetta di un piatto adatto per i periodi più freschi: “Tortini di patate e prosciutto crudo”.

Tempo di preparazione: 40 minuti.

Ingredienti per 6 persone: 1 stampo a impronte da muffin; 600 grammi di patate; 2 carote lessate; 2 uova; 70 grammi di provolone piccante a cubetti; 70 grammi di formaggio spalmabile; 1 rametto di timo; 50 grammi di parmigiano grattugiato; 150 grammi di prosciutto crudo; pangrattato, olio evo, burro, sale e pepe q.b..

Preparazione: lessare le patate in acqua salata, sbucciarle e passarle; alla purea unire il parmigiano, 1 noce di burro, il timo, sale, pepe, la ricotta, le uova sbattute a parte e il provolone; tagliare a listarelle 50 grammi di prosciutto crudo e le carote a cubetti; rosolare in olio caldo le carote con il prosciutto, poi condirle con un poco di pepe; ungere le impronte dello stampo spolverizzate con il parmigiano e distribuire la purea di patate fino ad arrivare alla metà dell’impronta; adagiare un poco di farcia di carote e ricoprire con altra massa di patate; distribuire, in superficie, fiocchetti di burro; infornare i tortini per 25-30 minuti a 185 gradi; sfornarli e sformarli sui piatti decorandoli col timo e accompagnandoli in tavola con il prosciutto crudo.

Buon appetito!