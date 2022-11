La casa delle farfalle a Roma

L’idea è di un po’ di anni fa, ci dice Eleonora Alescio, biologa e responsabile di questo magico spazio itinerante – finora in via Labico a Roma – che da brava padrona di casa accoglie grandi e piccoli in questo meraviglioso ambiente dove nascono, vivono e si riproducono circa trenta specie di farfalle tropicali.

È una visita immersiva quella che si fa alla Casa delle farfalle, perché si viene accolti da decine e decine di questi colorati insetti che volano intorno a chiunque entri. Eleonora racconta tutto sulla vita delle farfalle con la naturalezza di chi ama ciò che fa. In questo spazio particolare, un giardino allestito apposta per questi bellissimi insetti, ci sono tutte quelle piante alimentari di cui si nutrono: dalla verbena al banano, dalla salvia alle primule e tante altre specie di vegetali che accolgono, danno riparo e alimento alle tante farfalle. Eleonora ci spiega il ciclo di vita delle farfalle, ci mostra le uova, piccolissime, solitamente deposte sulla pianta alimentatore, dall’uovo poi nasce il bruco che subito si alimenta e cresce.

Quando il bruco è pronto cerca un posto al riparo e forma il suo bozzolo di seta e qui si trasforma in crisalide, lo stato in cui il bruco porta a termine la sua metamorfosi che può durare da pochi giorni fino ad anni a seconda delle specie. Infine, la farfalla adulta esce dalla crisalide e, come tiene a precisare Eleonora, sfarfalla. E da qui di nuovo cerca un partner, si accoppia, depone le uova. Le farfalle ospitate nella Casa, come detto, sono tropicali: Morpho peleides dalla Colombia, Eryphanis polyxena dal Brasile, Prepona omphale dal Perù, ma anche Doleschallia bisaltidae da Asia e Australia, poi altre specie dalle Filippine, dalla Malesia, dall’India, dal Messico che volano e giocano con i visitatori. Infatti, in questa visita, con l’aiuto del personale, si possono tenere le farfalle sul palmo della mano, (ma senza mai toccare le ali!), e dar loro da mangiare vegetali di cui vanno ghiotte.

Quindi, per chi volesse uscire un po’ dalla confusione cittadina e dalla routine tecnologica, passare un po’ di tempo in compagnia delle farfalle è un’ottima scelta che rigenera lo spirito e ci ricorda quanto la natura sia speciale e incredibilmente affascinante. L’appuntamento è in primavera, con il nuovo allestimento della Casa.