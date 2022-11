Ancora una volta Roma Musa ispiratrice della mirabolante manifestazione “Novembre Nordico, tracce nordiche a Roma”. Un dialogo a più voci per ispirarsi ed essere ispirati. Le parole della direttrice del Circolo Scandinavo, Marie Kraft.

Gentile dottoressa, un nuovo inizio per il Circolo Scandinavo nella attualissima sede di Roma contestualmente all’inaugurazione del festival Novembre Nordico… Quali sono i nuovi progetti che vi proponete?

“Il Circolo Scandinavo è stato fondato a Roma nel 1860 e fa parte delle accademie ed istituti stranieri che accolgono ogni anno artisti e ricercatori residenti a Roma. La nuova sede in via Santa Sabina ospita la nostra collezione di libri ed opere d’arte in uno spazio ad hoc ove potranno essere consultati sia dal pubblico che dai ricercatori. Nello stesso tempo proponiamo spazi di lavoro di grande qualità al centro della città agli artisti nordici borsisti. La posizione molto centrale ci permette di sviluppare le nostre collaborazioni con organizzazioni e istituzioni locali. Lavoriamo in questo momento in particolare su progetti attinenti alla presenza dell’arte e la cultura nell’ambito della transizione ecologica, sull’arte, il design e l’architettura del riuso e sulla memoria degli stranieri a Roma insieme al collettivo artistico Stalker, giovani artisti e curatori romani, la Naba, Nuova Accademia di Belle Arti, musei e gallerie”.

E, a proposito della manifestazione del Novembre Nordico, cosa ci può dire?

“Siamo molto felici di far parte di un festival culturale organizzato da tutte le istituzioni nordiche a Roma. Per la prima volta le Ambasciate, gli Istituti di ricerca e il Circolo Scandinavo hanno unito le loro forze al fine di proporre un programma culturale interdisciplinare intorno al tema “Tracce nordiche a Roma”. L’idea è stata di far conoscere la nostra cultura contemporanea ma anche storica in una città da sempre molto amata e frequentata dai nordici. Già nel 1600 la Regina Cristina di Svezia scelse Roma anteponendola al suo Paese d’origine, creando una delle prime accademie per artisti e scienziati. I nostri istituti stranieri sono un’eredità del suo progetto interdisciplinare. Vorremmo condividere un patrimonio nordico variegato che sorprendentemente contiene molteplici influenze da Roma e dall’Italia. I più grandi artisti nordici sono stati stimolati dai loro soggiorni a Roma. Nel 1800 lo scultore Bertel Thorvaldsen, lo scrittore Henrik Ibsen o il compositore Edvard Grieg sono stati tra i primi membri attivi del Circolo Scandinavo e più tardi tanti altri come il compositore Jean Sibelius, le scrittrici Selma Lagerlöf e Sigrid Undseth, ognuno di loro ha passato momenti molto importanti per la loro carriera a Roma. Sul sito del festival si può trovare una mappa interattiva con personaggi e luoghi che rappresentano il legame tra i Paesi nordici e Roma. Inoltre, secondo un percorso di raccordo con la storia passata, vivranno le molteplici attività dei nostri artisti residenti al Circolo scandinavo e agli Istituti nordici: sarà possibile quindi conoscere il loro lavoro durante studi aperti o incontri organizzati durante il festival. Un altro lato importante della cultura contemporanea si manifesterà attraverso la programmazione di alcuni film alla Casa del cinema, al cinema Nuovo Sacher e on-line”.

L’evento è promosso dalle Ambasciate di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, il Circolo Scandinavo e i quattro istituti scientifici culturali nordici: l’Accademia di Danimarca a Roma, l’Istituto di Norvegia in Roma, L’Istituto di Finlandia a Roma, Istituto Svedese di Studi Classici a Roma.

Ecco dunque i fantastici protagonisti del Novembre Nordico, in permanenza fino al 30 novembre 2022 presso numerosi sedi con uno straordinario programma di iniziative atte a divulgare la cultura di questi Paesi e rafforzare il legame culturale con Roma, città cosmopolita densa di influenze e dibattiti culturali. Quindi, mostre, talk, concerti, il Nordic Film fest, senza dimenticare le iconiche case di illustri personaggi storici aperte al pubblico.

Qualche pillola? Fino al 30 novembre sarà aperta Villa Lante al Gianicolo, sede dell’Istituto della Finlandia fin dal lontano 1954, una delle dimore rinascimentali meglio conservate. A caratterizzarla la bellezza della grande mano della scuola di Raffaello, già ambiente eletto a salotto letterario internazionale.

Si passa poi al Nordic Film Fest: la rassegna a cura delle 4 ambasciate e con la collaborazione del Circolo Scandinavo si svolge dal 19 al 20 novembre alla Casa del cinema di Roma e il 25 presso il cinema Nuovo Sacher (on-line su piattaforma Festival Scope il prossimo 16 novembre). Il programma è finanziato dalla Fondazione Cinema per Roma. Le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Verrà presentata l’epopea nazionale finlandese, il Kalevala, e sempre dal 18 al 20 novembre vivranno della loro magia i meravigliosi mercatini di Natale alla Chiesa di Svezia di Roma. Il 24 novembre invece protagonista d’eccezione il grande Thorvaldesen (1770-1844), lo scultore danese indubbiamente il più grande di tutti i tempi che trovò la sua ispirazione in Italia. A testimoniare ancora una volta la contaminazione delle nostre radici italiane la presentazione del libro “Essere Etrusco – Miti e misteri ieri e oggi” a cura dell’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma il 20 novembre.

Il 22 novembre a Palazzo Altemps e in collaborazione con Parchi Letterari e la Reale Ambasciata di Norvegia, si celebra Sigrid Undset. La scrittrice più famosa della Norvegia (1882-1949) visse a Roma per diverso tempo, affascinata dalla Città Eterna aveva a via Frattina il suo alloggio fisso. Scrisse romanzi, racconti, saggi, testi autobiografici e anche qualche poema e opera teatrale, fu premio Nobel nel 1928 per la sua rappresentazione del Medioevo scandinavo. Seminari e laboratori sulla cultura nordica il 26 novembre.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, in una atmosfera finalmente invernale e ora sempre più prossima alle feste natalizie.

(*) Il programma completo su https://novembrenordico.com/