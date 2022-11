“Pop da sogno”, una collettiva d’arte alla Galleria Anastasi

La collettiva d’arte “Pop da sogno” è un evento che coniuga Pop art ed eleganza. L’appuntamento è in programma oggi, alle ore 18, alla Galleria Patrizia Anastasi Arte di Viale Giuseppe Mazzini 1, a Roma. È possibile visitare la mostra fino a sabato 26 novembre, dalle ore 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30. Gli organizzatori in una nota sostengono che “Pop da sogno cerca proprio di invitare a non smettere mai di sognare, di lasciar spazio all’immaginazione e alla fantasia. Grazie all’aiuto di cinque artisti e con le loro opere d’arte, sarà sicuramente più semplice renderlo possibile”. La Pop Art nasce come abbreviazione di Popular Art, che, tradotto in italiano, significa letteralmente arte popolare. Eleganza è invece l’insieme di grazia e semplicità, rivelando cura e buon gusto senza eccessiva ricercatezza. I cinque artisti che esporranno le loro opere sono: Euplemio Macrì, Francesco Patanè, Alessio Costantini, Maura Bruno e Mitzi Simonetti.

I colori caldi della pittura di Euplemio Macrì sono inconfondibili. Il suo è uno stile onirico. Usa acrilici con materie, inchiostri, grafiche, immaginari fotografici e tele modulari interdipendenti. Un artista eclettico.

“Imperfection is beauty” è il motto che guida Francesco Patanè nella sua produzione artistica, conducendolo a utilizzare i materiali e tecniche non tradizionali. L’emozione e il coinvolgimento dello spettatore sono sempre i suoi obiettivi principali.

Muovendosi in una ricerca fatta di metamorfosi, Alessio Costantini racchiude la duplicità del viaggio fisico e quello mentale, associandoli. Il colore rimane sempre il vero protagonista delle sue opere. Non a caso, l’artista è influenzato dall’astrattismo e dall’action painting.

Nelle sue opere Maura Bruno rappresenta i fiori, che oltre per i colori, sono terapeutici nella loro più intima natura. Ogni colore utilizzato è legato alle emozioni e, a sua volta, le genera. Combinare i colori permette all’osservatore di riequilibrare e stimolare il proprio stato d’animo.

Mitzi Simonetti è un artista che con il suo lavoro va alla ricerca di una crescita interiore, privilegia un collegamento e una fluidità tra corpo-mente-anima. Sceglie la donna come soggetto per eccellenza nella sua matura femminilità e ne ritrae l’essenza. Attraverso le sue opere si segnala un ritorno al disegno e alla grande eleganza.

(*) Nella foto è ritratta Patrizia Anastasi, la proprietaria della Galleria.