A Roma Hans Op de Beeck con la mostra “Sognare”

Hans Op de Beeck è in mostra. Dal 22 novembre l’artista belga è il protagonista di una personale. Il contesto è rappresentato dalla splendida cornice del prestigioso St. Regis Rome dove, con Galleria Continua, è allestita una particolare esposizione di opere collocate nella meravigliosa lobby del noto hotel. Op de Beeck è nato a Turnhout nel 1969, vive e lavora a Bruxelles. Ha esposto le sue opere in numerose mostre personali in diverse città tra cui L’Aja, Utrecht, Washington Dc, Burgos, Kilkenny, Tampa, Marsiglia, Cleveland. Ha partecipato anche a numerose collettive in tutto il mondo. Op de Beeck è artista visivo, regista teatrale, drammaturgo e compositore, che, con una formazione simile, non può che muoversi tra linguaggi e materiali diversi ma complementari, dando vita a opere particolari che sfidano la realtà e sfociano nell’immaginifico e nell’onirico, appunto Sognare.

Così è la mostra proposta nella hall dell’hotel romano: opere installate in modo da favorire una fruizione e un’interazione tra queste, gli ospiti dell’hotel e i visitatori. L’hotel diviene il palcoscenico di una realtà surreale, con scene di vita quotidiana che nascondono il fantastico. In questo modo e secondo questo allestimento, le opere e i personaggi proposti dall’artista si incontrano con i visitatori, li stimolano a partecipare alla fruizione, alla contemplazione, alla suggestione, fuori dalle loro quotidianità individuali. Hans Op de Beeck accompagna i visitatori attraverso un percorso immaginifico, racconta i silenzi dell’esistenza ma anche i sogni e le speranze, la ricerca della pace interiore e della meraviglia.