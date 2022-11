Dario Argento incontra il pubblico al Cineforum Seraphicum di Roma

L’evento si aprirà con la proiezione del suo ultimo film, Occhiali neri. Domani, alle 18, il Cineforum Seraphicum di Roma ospita il maestro del brivido, Dario Argento. Viene mostrato al pubblico il thriller in cui la protagonista Diana (interpretata da Ilenia Pastorelli) deve fuggire a un serial killer che ha preso di mira le prostitute di una Roma, fatta di luci ed ombre. Per scappare al suo persecutore la donna è vittima in un incidente in cui perde la vista e nel buio che ne consegue procederà la storia.

Il film riprende temi cari all’autore, che costruisce una storia attorno al tema del trauma e della cecità. Dopo la proiezione il pubblico avrà l’opportunità di dialogare con il regista per sapere di più sulla realizzazione di questa ultima sua opera e, soprattutto, entrare con lui nei meandri delle paure umane che hanno ispirato la sua filmografia, rendendolo celebre in tutto il mondo. Al termine dell’evento Dario Argento riceverà il premio “Arte, cultura e spettacolo” del Seraphicum come riconoscimento del suo impegno nel cinema e della sua capacità di descrivere i lati più oscuri dell’animo umano. Gli eventi del cineforum Seraphicum si tengono nell’auditorium del Seraphicum in Via del Serafico 1, a Roma e saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook “Cineforum Seraphicum”.