Sanremo 2022, Amadeus: “Scelta difficile, ho ascoltato 300 brani”

Ieri, all’ora di pranzo, Amadeus ha annunciato, nonostante i problemi tecnici del Tg1, i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. La 73ªesima edizione della kermesse canora è in programma su Rai 1, dal 7 all’11 febbraio 2023. Nel corso del telegiornale delle ore 13.30 della Rete ammiraglia condotto da Valentina Bisti un inciampo tecnico ha minato l’effetto sorpresa del suo collegamento live. Il volto di Amadeus appare sul maxischermo presente nello studio del Tg. Il conduttore non interviene, fissa il vuoto. In studio cala il gelo. Bisti ci riprova: “Amadeus ci senti?”. Niente da fare. Amadeus non sente. La conduttrice decide quindi di voltare pagina. Lo showman riesce ad annunciare la lista dei i primi 22 cantanti solo alle 13.50. L’effetto sorpresa, però, è inevitabilmente perduto.

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni sono i nomi dei primi undici Big in gara. Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante, Ultimo sono i nomi degli altri undici. Dalla finale di Sanremo giovani arriveranno sei cantanti che accederanno all’Ariston fra i Big. I sei artisti vincitori del contest in onda su Rai 1, Radio2 e RaiPlay dal Teatro del Casinò di Sanremo il 16 dicembre. Nel corso della serata, che prevede la presenza dei Campioni in gara, Amadeus comunicherà anche i titoli dei brani del prossimo festival.

“È stata una scelta difficile – ha affermato il conduttore – ma sono felicissimo. Di questi 22 cantanti. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto ascoltare una loro canzone, o più di una canzone, la discografia, i cantanti, tutti. È stato un lavoro meraviglioso. Pensate che ho ricevuto almeno 300 brani”. Secondo Amadeus, il “Festival di Sanremo deve puntare sulla tradizione imprescindibile per la sua forza, ma anche, se non soprattutto, sui giovani. In modo concreto: dandogli una vera opportunità. Mettendoli in campo e facendoli giocare da titolari”.