“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo ai nostri lettori la ricetta di un piatto di grande gusto e sostanza: “Faraona ai funghi”.

Tempo di preparazione: 40 minuti.

Ingredienti per 5 persone: 1 faraona eviscerata a pezzi; 2 cipolle affettate; 60 grammi di guanciale tritato; 1 bicchiere di vino bianco secco; 1 rametto di rosmarino; 3 foglie di salvia; 1 foglia di alloro; 400 grammi di pelati; 600 grammi di funghi misti; polenta per servire; sale, pepe e olio evo q.b..

Preparazione: in una casseruola far appassire in olio le cipolle, aggiungere il guanciale e dopo un paio di minuti la carne; dorare uniformemente a fuoco vivace; quando la carne sarà colorita bagnare con il vino e lasciar evaporare; aggiungere i pelati, i funghi a fette, le erbe aromatiche raccolte in un mazzetto, aggiustare di sale e pepe, coprire e lasciar cuocere a fuoco basso per circa 1 ora mescolando di tanto in tanto; se il sugo dovesse asciugarsi troppo, ammorbidire con un po’ d’acqua; servire la carne con la polenta calda.

Buon appetito!