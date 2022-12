Il giorno più corto dell’anno ormai è assodato essere quello del solstizio di inverno, cioè il 21 dicembre, a ridosso del Natale. In compenso, la festa di Santa Lucia, il 13 dicembre, quella che nella tradizione popolare – e in alcune canzoni nazional-popolari come quella di Albano e Romina – viene considerata “la giornata più corta che ci sia”, è un’occasione di ritrovata religiosità romana che si celebra, ogni anno, nella omonima chiesa in via dei Banchi Vecchi (numero 12), proprio dietro a Campo de’ Fiori, dopo via del Pellegrino.

La chiesa di Santa Lucia del Gonfalone, negli ultimi anni, grazie all’opera di un prete di strada come padre Franco Incampo si è trasformata in una meta di pellegrinaggio da parte degli innumerevoli poveri e dei disagiati che sopravvivono, come possono, nella Capitale. Molti di loro, ovviamente, sono stranieri e per ciascuno padre Franco ha una parola di conforto, così come un dono natalizio o una sporta di cibo da distribuire la domenica e durante le altre feste comandate.

In questa ottica, la festività di Santa Lucia del 13 dicembre rappresenta quasi l’apice della preparazione al Natale. Anche quest’anno, visto che il martirio di Santa Lucia consistette nel privarla violentemente della vista, accecandola, la celebrazione della festa solenne si baserà sul posizionamento della cosiddetta “macchina della luce” realizzata da Cesare Esposito, l’architetto famoso per le sue ricostruite nevicate che, da 39 anni, ogni 5 di agosto, imbiancano piazza Santa Maria Maggiore, in occasione della Festa della Madonna della neve.

In collaborazione con la Congregazione Clarettiana e Padre Franco Incampo, Rettore della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone, l’opera luminescente dell’architetto Esposito sarà benedetta e sarà visibile fino al 13 gennaio 2023. Particolare non secondario è che proprio in questa data l’attuale Pontefice, Jorge Mario Bergoglio, ama ricordare la propria ordinazione episcopale, che avvenne proprio il 13 dicembre 1969.

Una ragione in più per non mancare di visitare una delle più suggestive cerimonie religiose a Roma, tra quelle che precedono il Natale.