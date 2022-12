Oscar, “Nostalgia” è fuori dalla shortlist

Si ferma la corsa agli Oscar per Nostalgia. L’opera di Mario Martone era candidata dall’Italia nella sezione Miglior film internazionale. La storia, presentata all’ultimo Festival di Cannes, e tratta dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea (Feltrinelli), non è riuscita a convincere l’Academy. Grande delusione per chi sperava che avrebbe raccolto il testimone di Paolo Sorrentino, che ha trionfato con La grande bellezza, nel 2014. Purtroppo il lungometraggio di Martone non è stato inserito nella shortlist di 15 titoli. La concorrenza, come sostiene larga parte della critica era molto agguerrita. Sono 92 i film prodotti fuori dagli Stati Uniti (e girati in una lingua che non è al 50 per cento l’inglese) che hanno concorso per la shortlist. La cinquina finale sarà annunciata il 24 gennaio, l’Oscar il 12 marzo.

Ecco il film ammessi: Argentina, 1985 di Santiago Mitreche (che ha debuttato a Venezia); Il corsetto dell’imperatrice dell’austriaca Marie Kreutzer; Close del belga Lucas Dhont, Grand Prix a Cannes; Holy Spider del danese Ali Abbasi; il francese Saint Omer di Alice Diop, con ben due riconoscimenti a Venezia 79 tra cui il Leone d’argento; il remake tedesco per Netflix, Tutto è tranquillo sul fronte occidentale di Edward Berger. In corsa per la nomination anche il cambogiano Return to Seoul di Davy Chou; l’indiano Last Film Show di Pan Nalin; il messicano Bardo del Premio Oscar Alejandro González Iñárritu; l’irlandese The Quiet Girl di Colm Bairéad; The Blue Caftan di Maryam Touzani, dal Marocco; Joyland di Saim Sadiq, dal Pakistan; il polacco Eo di Jerzy Skolimowski, che a Cannes ha vinto il Premio della giuria; Decision to Leave della Corea del Sud (il regista Park Chan-Wok a Cannes ha vinto come miglior regista); e Cairo Conspiracy di Tarik Saleh, candidato dalla Svezia. Tra i grandi esclusi, oltre a Nostalgia, figura anche lo spagnolo Alcarràs di Carla Simón, premiato con l’Orso d’Oro a Berlino.