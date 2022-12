Il volumetto contiene un atto unico della durata di mezz’ora. La scena è rappresentata da una sala con due porte opposte dove i personaggi entrano ed escono scandendo i novant’anni che scorrono rapidamente. Tutti appartengono ad una agiata famiglia borghese che vive in una piccola città nel Mississippi fra gli anni Trenta e Quaranta. Nonostante la scrittura di romanzi famosi, il drammaturgo Thornton Wilder ottiene un gran successo di pubblico con questo atto unico che è un gioiello di concisione e di chiarezza narrativa. La famiglia americana borghese celebra i suoi rituali descritti da Wilder con una prosa che appare banale ad una prima lettura del testo.

Questo piccolo capolavoro viene messo in scena per anni negli Stati Uniti e ripreso in Italia da E. Fulchignoni nel 1939 con la compagnia teatrale di Elsa Merlini e Renato Cialente. Il tessuto stilistico della commedia dimostra una attenta lettura della Antologia di Spoon River di E. Lee Masters e dei Sei personaggi di Pirandello. L’America che fa da sfondo è quella antecedente alla Seconda guerra mondiale, quasi aulica e pacifica. I pochi silenzi nel dialogo fitto tra i personaggi che passano da una porta all’altra ricordano gli attimi sospesi dei dipinti di Hopper.

Il lungo pranzo di Natale è il massimo momento per raccontare una borghesia in ascesa che è riuscita a delineare il ritmo della propria legittimazione che consiste essenzialmente nel compimento della propria ascesa sociale. Il Natale non ha un valore religioso ma è l’evento per riunire l’intera famiglia. Il gruppo familiare di nove persone in un interno ha un abito mentale lontano dalla cultura del vittimismo attuale. Appartiene ad un’America che celebra gli artefici, gli inventori, i creatori di nuovi processi produttivi e distributivi. Siamo in una situazione ben diversa dall’attuale “cancel culture”, dal vittimismo e dalla decrescita felice. Il gruppo familiare descritto nel breve intermezzo teatrale rappresenta un punto di resistenza basato sulla solidarietà di gruppo e sulla identificazione in valori comuni. Nel breve testo l’autore descrive con benevola attenzione i personaggi della famiglia Bayard utilizzando un ritmo narrativo che sarà il modello dei dialoghi di molti scrittori americani successivi.

Thornton Wilder, Il lungo pranzo di Natale, Il Melangolo, 10 euro