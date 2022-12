Cinema, primi tra gli italiani: Aldo, Giovanni e Giacomo

Il primo, tra i film italiani, è il ritorno di Aldo Giovanni e Giacomo, con Il grande giorno. Il 26 dicembre il lungometraggio ha raggiunto un milione 100mila euro, totalizzando in 5 giorni di programmazione, un totale di 2.400.103 euro con 327.688 spettatori. Il film di Massimo Venier, distribuito da Medusa, è il miglior box office in assoluto per un film italiano dal marzo 2020 su un singolo giorno. Sul podio, Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e interpretato da Luca Marinelli e Alessandro Borghi: il film distribuito da Vision ha incassato ieri 432mila euro, superando in 5 giorni 882mila euro.

In un campionato a parte gioca Avatar - La via dell’acqua, che sta letteralmente sbancando le sale cinematografiche. Solo il 26 dicembre ha incassato 3 milioni 121mila euro superando i 20 milioni al box office italiano dal 14 dicembre in cui il sequel di James Cameron distribuito da Disney è uscito in Italia. In meno di due settimane ha raggiunto la cifra di 955,1 milioni di dollari a livello globale, diventando il secondo film hollywoodiano di maggior incasso dell’anno dopo Top Gun: Maverick (1,488 miliardi di dollari). Sicuramente entro fine anno avrà superato il miliardo d’incasso. Come scrive The Hollywood Reporter, il film di Cameron ha incassato negli Stati Uniti 95,5 milioni di dollari nei quattro giorni del week-end natalizio, affondando facilmente la concorrenza.

All’estero, Avatar - La via dell’acqua ha incassato ben 168,6 milioni di dollari durante il fine settimana di Natale (tre giorni) per un totale estero fino a domenica di 601,7 milioni di dollari, di cui oltre 100 milioni dalla Cina. Alla fine di lunedì, giorno di Santo Stefano, il totale estero è salito a 661,9 milioni di dollari. Al di fuori di questo grande successo, per gli esercenti statunitensi non c’è stato molto da festeggiare, a causa di un tempo brutale e dell’apatia generale degli spettatori nei confronti degli altri nuovi film. Il Gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio che ha iniziato la sua corsa una settimana fa, secondo le aspettative di produttori avrebbe dovuto incassare in sei giorni tra i 30 e i 35 milioni di dollari. Invece, il film ha registrato un incasso tra i 25 e i 26 milioni di dollari.