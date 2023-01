“Casanova Opera Pop”: amori e intrighi al Teatro Brancaccio

Dopo lo straordinario successo del breve tour dello scorso anno, debutta per la prima volta a Roma al Teatro Brancaccio Casanova Opera Pop, musical di Red Canzian, in scena al teatro romano fino al 22 gennaio 2023. Nelle due ore di spettacolo in due atti, con la regia di Emanuele Gamba, si raccontano le avventure di Giacomo Casanova in una veste nuova e con una splendida Venezia a fare da sfondo. Ne esce una rilettura storica, una nuova visione del protagonista che non appare più solo come un seduttore schiavo dei suoi stessi vizi, ma anche come un poeta, un diplomatico, un protettore della Repubblica di Venezia ai tempi della Serenissima. Un personaggio reso leggendario da questa storia ricca di passione, amore, seduzione, intrighi politici ed eroismo. Si rimane incantati dall’allestimento scenico immersivo fatto di fotografie di una Venezia deserta scattate durante la pandemia e trattate al computer per ricostruire ambientazioni della città settecentesca capaci di far immergere lo spettatore all’interno dei luoghi dove tornerà il protagonista dopo il suo esilio.

Sul palco si possono ammirare le straordinarie performance di 21 artisti tra cantanti attori e ballerini acrobati con le coreografie di Martina Nadalini e Roberto Carrozzino, che ci fanno assistere a oltre 30 cambi di scena. Nel ruolo del protagonista troviamo il talentuoso Gian Marco Schiaretti mentre nella parte di Francesca, la giovane destinata a conquistare il cuore di Casanova, l’affermata Angelica Cinquantini, noto volto delle fiction televisiva. Con loro, nel ruolo dei malvagi, Gipeto che interpreta il potente e corrotto. Inquisitore Pietro Garzoni e Manuela Zanier nel ruolo della perfida Contessa Von Steinberg. Le musiche di Red Canzian sono ovviamente una garanzia di successo; unica pecca, forse, è che non c’è l’orchestra dal vivo ad accompagnare i 35 brani cantati.