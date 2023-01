“Quotidiana”: programma espositivo sull’arte italiana contemporanea

La Quadriennale di Roma, istituzione nazionale dedicata alla promozione dell’arte contemporanea italiana e Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali promuovono il programma di mostre e incontri Quotidiana, al fine di diffondere e sostenere l’arte italiana del XXI secolo. Quotidiana rientra nel programma dei 95 anni della Quadriennale di Roma, per il quale l’istituzione nazionale ha ricevuto un contributo da parte della struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Museo di Roma nelle due sale al piano terra vedrà l’allestimento di una serie di mostre dedicate alla scoperta di fenomeni e autori dell’arte italiana del XXI secolo. Il titolo della rassegna, Quotidiana, vuole sottolineare la continuità delle esposizioni che si alternano con un andamento serrato con l’obiettivo di far partecipare frequentemente i visitatori, per aggiungere ogni volta un tassello di conoscenza della scena artistica più attuale del nostro Paese.

Quotidiana richiama anche l’intento dei promotori di invogliare il pubblico a far entrare l’esperienza del contemporaneo italiano nelle proprie abitudini e nel proprio stile di vita. Quotidiana si struttura in due cicli espositivi, Paesaggio e Portfolio. Paesaggio intende creare approfondimenti critici sulla ricerca degli artisti italiani in sei mostre, ognuna con cadenza bimestrale, allestite nella sala più grande al piano terra di Palazzo Braschi (Sala 2). Portfolio è un’introduzione ad artisti italiani under 35, scelti dalla direzione artistica della Quadriennale in collaborazione con la curatrice in residenza presso l’istituzione, Gaia Bobò. Questo ciclo espositivo si articolerà in undici mostre, ciascuna con cadenza mensile, allestite nella sala più piccola al piano terra di Palazzo Braschi (Sala 1). Nell’atrio che connette le due sale sarà allestito uno spazio di lettura dove saranno messi a disposizione del pubblico i testi critici sviluppati dai curatori delle due rassegne. In parallelo all’attività espositiva, nella Sala Tenerani si svolgeranno incontri sull’arte italiana del XXI secolo, dedicati agli Amici della Quadriennale e coordinati da Ludovico Pratesi, e una serie di conferenze e dibattiti aperti al pubblico.