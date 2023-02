Morte sul set di “Rust”, Alec Baldwin rischia il carcere

Delle foto che mostrerebbero Alec Baldwin con il dito sopra il grilletto della Colt vintage. L’attore statunitense rischia fino a cinque anni di carcere. Risulta incriminato formalmente in New Mexico per l’omicidio involontario di Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film western Rust. “Da noi nessuno è al di sopra della legge”, ha detto la procuratrice Mary Carmack-Altwies. La Hutchins è stata ferita a morte nell’ottobre 2021 da una pallottola vera partita dalla pistola che Baldwin teneva in mano, che aveva ferito di striscio alla spalla il regista Joel Souza. Le incriminazioni erano state preannunciate il 19 gennaio. Con Baldwin è stata rinviata a giudizio anche l’armiera della produzione, Hannah Gutierrez-Reid, mentre l’assistente regista David Halls ha patteggiato una condanna alla libertà vigilata. “Baldwin era distratto perché stava al telefono con i familiari durante l’addestramento alle armi da fuoco per le riprese”, è la pesante accusa di Robert Shilling, un investigatore della procura di Santa Fe, in una dichiarazione sulla probabile causa dell’incidente. Se l’attore avesse eseguito i controlli di sicurezza obbligatori con la Gutierres-Reid e non avesse puntato la pistola contro la Hutchins, la “tragedia non si sarebbe verificata”, ha sostenuto Shilling. “Questa sconsiderata deviazione dagli standard noti, dalla prassi e dal protocollo ha causato direttamente la sparatoria fatale”, ha affermato. E ha aggiunto che “Baldwin sapeva che la prima regola per la sicurezza delle armi è di non puntare mai una pistola contro qualcuno a cui non intendi sparare”, ha aggiunto.

La Gutierrez-Reid, figlia del leggendario armiere di Hollywood, Thell Reid, è descritta negli atti della procura come una venticinquenne di scarsa esperienza, al suo secondo lavoro in un film di un certo rilievo. Nelle sue deposizioni la giovane si sarebbe lamentata che Baldwin e il resto della troupe non avevano preso sul serio le sue insistenze ad addestrarsi all’uso delle armi. Quanto al divo, già sposato con Kim Basinger e ora con l’istruttrice di yoga Hilaria da cui ha avuto sette figli, in una delle prime testimonianze dopo l’incidente avrebbe ammesso di aver sparato con la pistola: un’affermazione successivamente smentita con insistenza. La squadra della procura ha notato che la Hutchins è stata uccisa durante una prova fuori programma durante la quale i due controlli di sicurezza standard non erano stati effettuati. Secondo la procura, che ha ripreso quanto suggerito dall’armiera, in quella prova sarebbe stato meglio usare una pistola di plastica, non la Colt vintage da cui è partito il colpo fatale. Le riprese di Rust intanto continuano, non più in New Mexico ma in California. Baldwin è ancora il protagonista nella parte del vecchio bandito Harland Rust, Souza, che ha scritto la sceneggiatura, è tornato dietro la macchina da presa e Matthew Hutchins, il vedovo di Halyna, è stato cooptato nella produzione. Le armi vere, ha dichiarato alla Cnn un membro della troupe, sono però state messe al bando dal set.