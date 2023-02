Visioni. “You People”, una commedia poco graffiante sulle culture diverse

You People di Kenya Barris è una commedia poco graffiante sullo scontro di due culture diverse. Una sorta di rilettura contemporanea del capolavoro di Stanley Kramer, Indovina chi viene a cena? (Guess Who’s Coming to Dinner) con l’innesto di Ti presento i miei (Meet the Parents) di Jay Roach. Il film mostra il confronto tra due etnie, due religioni diverse, due visioni del mondo che convivono nel contesto losangelino. Il lungometraggio, dall’eccessiva durata (quasi due ore), distribuito da Netflix dal 27 gennaio 2023, scritto da Barris insieme al protagonista, Jonah Hill, appare come un copione non ancora ultimato. Una sceneggiatura che avrebbe meritato ulteriori e più drastiche revisioni. Il regista è stato il creatore della sit-com Black-ish, che narra, in chiave comica, di una famiglia afroamericana nella società statunitense. D’altro canto, You People, ambientato in una Los Angeles modaiola, racconta la storia d’amore travagliata dell’ebreo bianco Ezra Cohen (un incerto Jonah Hill) e dell’afroamericana musulmana Amira Mohammed (una noiosa Lauren London).

I due quasi quarantenni si amano davvero. Lui è un consulente finanziario che decide di dedicarsi completamente alla realizzazione di un podcast. Lei è una stilista. Ma le loro famiglie rappresentano degli autentici ostacoli alle nozze. I genitori di Ezra, Shelley e Arnold Cohen (una stucchevole Julia Louis-Dreyfus e un infantile David Duchovny), pur manifestando idee progressiste appaiono cristallizzati a un razzismo endemico, mentre i genitori di Amira, Akbar e Fatima Mohammed (un odioso Eddie Murphy e una laconica Nia Long) sono estremamente diffidenti nei confronti del giovane. Naturalmente i dissidi e le incomprensioni vengono superati. E, seppure la vicenda amorosa si concluda felicemente, permane una sensazione sgradevole: il reciproco pregiudizio non è stato del tutto sconfitto. Nonostante le interessanti premesse, il film s’incastra in una satira poco convincente, che non punge e non emoziona. You People si ferma alla superfice di una relazione sentimentale in cui manca la magia. Dopo la visione del film sembra di avere visto una lunga situation comedy, per niente divertente. Le transizioni tra una sequenza e l’altra sono costituite da sovrimpressioni che scratchano grafiche colorate. Sono fuori tono. Fuori fase. Fuori fuoco. Come scrittura, regia e direzione degli attori. Come l’intero film.