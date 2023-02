“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto dal sapore deciso e appetitoso: “Spezzatino alla paprika forte”.

Tempo di preparazione: 45 minuti.

Ingredienti per 5 persone: 1,2 kg di polpa di spezzatino di manzo; 800 grammi di cipolle tritate; 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro; 200 grammi di passata di pomodoro; 3 cucchiai di paprika forte; olio evo, brodo, sale e pepe q.b.; per il contorno: 1 kg di patate; 2 noci di burro e parmigiano grattugiato.

Preparazione: rosolare le cipolle in olio fino a dorarle; aggiungere la paprika, la carne e rosolare molto bene, poi insaporire con il pepe, il sale e il concentrato di pomodoro; coprire a filo con il brodo e lasciar cuocere per 2 ore; lessare le patate in acqua salata, sgocciolarle e lasciarle raffreddare, in seguito tagliarle a fette spesse 1-1,5cm e disporle in una teglia unta; salarle, peparle e poi cospargerle con il parmigiano distribuendo su ogni fetta un ricciolo di burro; infornare e far gratinare a 200 gradi. Infine, servire lo spezzatino unitamente alle patate.

Buon appetito!