Rid 96.8 e la Pink House di Sanremo

Rid 96.8 Fm approda a Sanremo con la sua Pink House. Passione, coraggio e determinazione incontrano intrattenimento, attualità, cultura e musica nella Città dei fiori, per raccontare il 73° Festival di Sanremo.

Guidati dall’editrice Michelle Marie Castiello (nella foto), attraverso la voce di Marina Parrulli – una delle speaker che rende inconfondibile la radio più amata del momento – ma anche dell’autore televisivo Christian Monaco e del presentatore Flavio Massimo, conosceremo una Città dei fiori totalmente nuova. Tutto quello che solitamente non viene raccontato sarà presentato dai tre inviati che parleranno con il pubblico di una città in fermento. Pareri, sensazioni e pronostici si potranno ascoltare sulle frequenze di Rid 96.8 Fm, fino all’11 febbraio.

Una Pink House aperta a tutte le ore, trasmetterà i commenti a caldo della più attesa edizione del Festival della canzone italiana, intervistando vip, ma anche un pubblico fatto di persone appassionate del festival. Inoltre, un occhio attento al mondo femminile, ma non solo, coinvolgerà gli ascoltatori in una battaglia a suon di “previsioni” attraverso la “Lega di Rid” in prima fila per il Fantasanremo! Un’occasione unica per vivere le atmosfere più glamour, con uno sguardo diverso, prospettive più ampie e un divertimento assicurato.