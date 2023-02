Magia e illusioni senza tempo al Brancaccio

Supermagic torna a Roma con un nuovo spettacolo che rimarrà in scena al Teatro Brancaccio fino al 12 febbraio 2023.

Alla prima, sold out al teatro di via Merulana, tra i tanti vip presenti in sala applauditissimi Silvan e Arturo Brachetti.

Siamo alla diciannovesima edizione dello spettacolo di magia più importante d’Europa, uno spettacolo dal vivo dove si esibiscono i migliori illusionisti, prestigiatori, manipolatori, mentalisti e trasformisti del mondo; un cast di oltre 20 artisti che in due ore di intrattenimento fanno sognare ad occhi aperti adulti e bambini.

Supermagic Incantesimi sorprenderà anche gli spettatori più esigenti, i professionisti della magia propongono nuove illusioni e nuovi effetti speciali su un palco dotato di scenografie inedite e luci supertecnologiche tanto da far rimanere il pubblico a bocca aperta. Inoltre tutte le esibizioni son accompagnate da musiche originali.

Illusione ed effetti speciali fanno da padroni ma non mancano anche momenti divertenti; un mondo sospeso tra logica e fantasia con le performance dei tanti artisti accomunati dal desiderio di far vivere al pubblico un momento di evasione e superamento della realtà. Tanti quindi i nomi noti, in particolare possiamo citare Junwoo Park, manipolatore sudcoreano; Thommy Ten e Amélie Van Tass, duo di mentalisti austriaci; Ding Yang, acrobata e prestigiatrice cinese; Tim Silver, illusionista francese; Gaetano Triggiano, illusionista italiano e Remo Pannain, ideatore di Supermagic, che si è cimentato in un coinvolgente numero tra nodi e corde che sparivano e si riattaccavano incredibilmente.

Un plauso particolare all’illusionista italiano Gaetano Triggiano che con il suo numero in cui inspiegabilmente faceva scomparire la sua assistente per farla ricomparire nel fondo della sala, non ha potuto far altro che lasciare il pubblico senza parole e senza una spiegazione! Simpatico anche l’intermezzo con una ragazza scelta tra il pubblico in cui l’illusionista vestiva i panni di un conquistatore un po’ gigione.

Supermagic è uno spettacolo davvero unico ed ha per questo ottenuto il riconoscimento di “Miglior spettacolo di magia” assegnato dalla Fedération Internationale des Sociétés Magiques; vale davvero la pena andare a sognare per questi 120 minuti.