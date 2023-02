John Cleese gira il reboot di “Fawlty Towers”

Fawlty Towers è la serie tivù britannica migliore di sempre. Quarant’anni dopo ritorna nella rilettura del suo protagonista assoluto, John Cleese. L’ex Monty Python veste i panni del mitico Basil Fawlty, il bizzarro direttore di un modesto hotel di Torquay, località balneare britannica. Il personaggio di Basil è noto per la misoginia e il cinismo. La sua vittima sacrificale è il cameriere spagnolo Manuel (Andrew Sachs), maltrattato per il pessimo inglese. Nella puntata più nota, titolata The Germans, il nazismo viene ridicolizzato da un Cleese impazzito a colpi di passo dell’oca e di menzioni dei criminali di guerra del Terzo Reich. Proprio questo episodio è stato bloccato nel 2020 dalla Bbc sui suoi canali e nel suo archivio online per il carattere potenzialmente ingiurioso nei confronti degli ormai alleati tedeschi. Mentre l’universo conservatore teme che il reboot strizzi l’occhio alla Cancel culture e al politicamente corretto, sul fronte progressista si ipotizza un ritorno alle idee scioviniste degli anni Settanta.

Infatti, la tivù britannica ha fatto sapere di non volere trasmettere la nuova serie. A produrla sarà Castle Rock Entertainment, società di Rob Reiner, produttore e regista di indimenticabili cult movie come Stand by Me - Ricordo di un’estate (Stand by Me, 1986), Harry, ti presento Sally... (When Harry Met Sally..., 1989), Misery non deve morire (Misery, 1990), Codice d’onore (A Few Good Men, 1992). John Cleese è pronto a scrivere e recitare insieme alla figlia Camilla. Rob Reiner, Michele Reiner, Derrick Rossi e Matthew George figurano come produttori esecutivi. John Cleese ha elogiato la “comprensione del processo creativo” di George e ha descritto il loro primo incontro come “una delle migliori sessioni creative che possa ricordare”. Reiner ha aggiunto: “John Cleese è una leggenda della commedia. Solo l’idea di lavorare con lui mi fa ridere”.

Intervistato sugli schermi di Gb News, l’emittente nata per dare voce ai cittadini britannici favorevoli alla Brexit, Cleese ha detto di non essere stupito per la scelta della Bbc: “Così avrò più libertà nella creazione e nella scrittura delle puntate”. Il nuovo hotel Fawlty Towers lascerà Torquay e l’Inghilterra per i Caraibi, dove Basil scoprirà di avere una figlia e tratterà con clienti di ogni tipo: dall’uomo d’affari afrocaraibico all’inglese in vacanza, in un contesto che sarà, inevitabilmente, multirazziale e interclassista.