“L’Opinione” a... tavola

Per questo week-end di metà febbraio la ricetta di un classico della cucina italiana: “Pasta e fagioli”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 6 persone: 500gr di tagliatelle all’uovo; 450gr di borlotti lessati; 500gr di pomodori pelati; 1 cipolla grossa; 1 rametto di rosmarino e 1 di timo; olio evo, sale, pepe, parmigiano reggiano q.b.;.

Preparazione: tritare la cipolla e appassirla in olio con le erbe aromatiche tritate; aggiungere i fagioli sgocciolati, insaporire poi versare i pomodori pelati schiacciati, salare poco e pepare; ammorbidire con 1 bicchiere d’acqua e lasciar cuocere per per circa 25 minuti; lessare le tagliatelle in acqua salata, scolarle al dente e ripassarle in padella con il sugo, 1-2 mestoli d’acqua di cottura della pasta ed il parmigiano grattugiato; distribuire la pasta nei piatti e completarli con altro parmigiano grattugiato.

Buon appetito!