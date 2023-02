Ritorna la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo il libro “Il sole fra le dita” di Gabriele Clima (Edizioni San Paolo).

Gabriele Clima è scrittore e illustratore per bambini e ragazzi ed è membro dell’Icwa, Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi. È autore di molti libri per l’infanzia, albi illustrati e romanzi per ragazzi, concentrandosi soprattutto sui temi della diversità, dell’intercultura e dell’integrazione. Organizza incontri e laboratori nelle scuole di tutta Italia per bambini, ragazzi e adulti sulla lettura, la scrittura e la poesia. I suoi libri sono stati tradotti in diverse lingue, fra cui inglese, francese, tedesco, danese, spagnolo, polacco, arabo, cinese, giapponese e russo. Tra i suoi libri si ricorda Black Boys (Feltrinelli, 2020).

La Storia

Un romanzo di formazione altamente educativo e denso di significato. Un cammino emozionale disseminato di piccoli grandi indizi, in grado di prendere per mano il lettore e accompagnarlo in questo viaggio. Quando la vita si fa dura o si scivola nell’oblio o si riesce a risalire la china, mettendo in campo tutte le proprie forze.

“Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi insegnanti. Vive con la madre con la quale comunica poco o nulla. Il padre non c'è più, ha abbandonato la famiglia quando Dario era solo un bambino portando via con sé gli ultimi ricordi felici e il suo rassicurante abbraccio. Da allora Dario vive allo sbando. A scuola, dopo l’ennesimo scontro, il preside decide di assegnarlo per punizione a un servizio di assistenza “volontario” a uno studente disabile. E così Dario conosce Andrea, detto Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle e incapace di comunicare. Dario e Andy. Non potrebbero essere più diversi, ma una straordinaria avventura “on the road” ribalterà tutti gli schemi”.

Opposti che si attraggono, curando vicendevolmente l’uno le ferite dell’altro e alimentando finalmente speranze positive riguardanti il futuro. Solo grazie ad un’immensa forza di volontà i due protagonisti riprendono il pieno controllo sulla propria esistenza, tratteggiando nuovi scenari e sognando ad occhi aperti inattese possibilità. Una storia stupefacente impreziosita da una narrazione scorrevole ed avvolgente.