“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto sfizioso e di sapore: “Mini soli con salmone”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 8 persone: 4 uova; 80 grammi di robiola; 45 grammi di parmigiano grattugiato; 100 grammi di salmone affumicato; 250 grammi di sedano rapa pulito; olio evo, sale, pepe e prezzemolo tritato q.b.; stampo a impronte di 80 cm di diametro.

Preparazione: grattugiare il sedano rapa e cuocerlo in olio con sale e pepe; sbattere le uova, aggiungere il sedano rapa, la robiola, 50 grammi di salmone tritato, il formaggio grattugiato e un cucchiaio di prezzemolo tritato; amalgamare e controllare la sapidità, poi pepare a piacimento; distribuire la massa nelle impronte dello stampo ungendolo a dovere, poi livellarla e cuocere in forno a 180 gradi per 20/25 minuti e a seguire sfornare e sformare i dischi sui piatti da portata; completare il piatto con le fettine di salmone rimaste, alcune foglie di prezzemolo e una macinata di pepe.

Buon appetito!