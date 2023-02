Ritorna la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana.

Questa settimana vi consigliamo il libro “Fantasmi. Ma chi l’ha detto che devi baciare un rospo per trovare un principe” di Fabio Norcia e Cristina Calzecchi Onesti (Porto Seguro Editore).

Fabio Norcia, nato a Siena nel 1948, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1976 e si è successivamente specializzato in Pediatria. Vive e lavora a Firenze. Fa parte della categoria dei neurofilosofi, che studiano la mente partendo dalle scoperte delle neuroscienze. È autore di saggi sulla struttura e sul funzionamento della mente e sul benessere psicofisico.

Cristina Calzecchi Onesti, nata ad Ascoli Piceno nel 1962, è giornalista ed esperta di comunicazione strategica. Ha lavorato per la tv, Rai e Mediaset, anche come autrice, scritto per mensili e quotidiani on line. Ha diretto un giornale sui diritti umani e attualmente è giornalista presso La Discussione. Si è sempre occupata di politica, ambiente e sociale. Per quasi dieci anni è stata spin doctor di parlamentari di Camera e Senato.

La Storia

Un’opera profonda e completa che si muove all’interno dell’universo femminile, toccando tematiche assai dolenti e delicate. Tredici racconti animati da donne alla ricerca della loro vera identità, nel tentativo di trovare la forza di reagire, per andarsi a riprendere ciò che meritano, per var valere i propri diritti.

“Il primo amore, che non si scorda mai, l’amore conosciuto su internet, l’amore che in realtà è solo desiderio. Le donne affidano all’autrice le loro storie, le emozioni, le disillusioni, ma soprattutto i tanti interrogativi, a cui cerca di dare una spiegazione l’esperto. Un libro nuovo, a metà tra un’opera narrativa e un saggio, un excursus variegato di comportamenti comuni alla maggior parte degli uomini nella coppia. Sono esempi dei tanti disturbi di personalità, che rendono l’uomo non solo fragile, ma spesso anche egoista e aggressivo. Le donne devono impegnarsi a conoscerli. Non solo per difendersi, ma anche per mettere in atto strategie capaci di aiutare gli uomini, che sono l’altra metà del cielo, a ritrovare la saggezza perduta. Sta agli esperti della psiche e del comportamento umano impegnarsi a dare loro una mano”.

Donne che tentano di salvarsi analizzando gli uomini che si trovano di fronte, con lo scopo di comprendere meglio anche se stesse e ciò che spesso impedisce loro di spezzare quelle catene così pesanti. Una raccolta di racconti da leggere con la testa e con il cuore, tentando di assorbire il loro messaggio, per poi diffonderlo quotidianamente.