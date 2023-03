“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un antipasto nuovo e di facile abbinamento: “Crostini caprino, cipolla e miele”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 5 persone: 1 filoncino di pane francese; salsa di cipolle: 3 cipolle medie; 1 peperoncino; 6 cucchiai d’acqua; 3 cucchiai di aceto di vino bianco; 2 cucchiai di miele; pepe, sale, olio evo, formaggio caprino, frutta secca mista q.b..

Preparazione: tritare la cipolla e porla in una casseruola con olio, aceto, il peperoncino a rondelle, l’acqua e il sale; cuocerla a fiamma bassa e, quando sarà cotta, aggiungere il miele e far cuocere ancora per 5 minuti prima di frullare il tutto; tostare leggermente il pane, poi spalmarlo con la salsa di cipolla adagiando al centro un pezzetto di formaggio, poi ancora un poco di miele, pepe e frutta secca tritata grossolanamente.

Buon appetito!