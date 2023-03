Ritorna la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo il libro “Studi sull’amore” di Franco Arminio (Einaudi).

Franco Arminio è nato e vive da sempre a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato molti libri, tra cui ricordiamo: Vento forte tra Lacedonia e Candela, Cartoline dai morti, Cedi la strada agli alberi, La cura dello sguardo. Guida da tanti anni azioni contro lo spopolamento delle aree interne, racconta i paesi con la scrittura e con le immagini. Ha ideato e porta avanti La casa della paesologia a Bisaccia e il Festival La luna e i calanchi ad Aliano. Per Einaudi ha pubblicato Studi sull’amore (2022 e 2023) e Sacro minore (2023).

La Storia

Una raccolta di poesie intima e delicata, in grado a modo suo di tendere all’infinito, grazie a versi tanto profondi quanto immediati. In un mondo in cui l’amore spesso tende ad essere svuotato sempre di più della sua vera essenza, calpestato, maltrattato e difficilmente custodito, c’è ancora spazio per la purezza di questo sentimento e per un po’ di autentico romanticismo.

“Con la sua lingua asciutta e lirica, sacrale e domestica, in cui c’è sempre uno scarto, uno slittamento inatteso, una sottile sensualità, Franco Arminio fotografa il corpo spaventato dalla morte e infiammato dall’amore. Non soltanto l’amore carnale, ma quello che ci conferma di esistere: l’amore per un figlio e quello per un angolo di paese, l’amore per una strada e quello per la madre, l’amore per un amico e per chi ci è ancora sconosciuto, al punto da scavare in noi il languore del desiderio. Nei suoi versi l’incontro erotico, sentimentale, è sempre un viatico verso Dio, raggira la morte e la corteggia, è miracolo ed epifania. Arminio dedica poesie e prose commoventi anche agli amori – vissuti o mancati – di altri scrittori e poeti, da Kafka a Pasolini, da Susan Sontag ad Amelia Rosselli, trovando una voce nuova per indagare il coraggio di essere fragili che ognuno di noi ha sentito innamorandosi, “il mistero di raggiungere nello stesso tempo il corpo di un altro e il nostro”.

L’amore anima i versi di questa raccolta, riempiendo ogni singola parola di significati che vanno oltre la pura apparenza. L’amore totale, quello che non conosce confini e non accetta etichette, quello che non tenta di inseguire una logica ma si limita a travolgere tutto e tutti.

Un’opera lirica che seduce il lettore e conferma la sensibilità d’animo dell’autore. Franco Arminio infatti incanta e colpisce ancora una volta dritto al cuore.