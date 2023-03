“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana proponiamo ai nostri lettori la ricetta di una preparazione nuova e particolare: “Pan Semolone”.

Tempo di preparazione: 30 minuti.

Ingredienti per 6 persone: 1 kg di farina di semola di grano duro rimacinata; 20 grammi di lievito di birra; 200 ml di acqua; 25 grammi di sale; olio evo q.b..

Preparazione: sciogliere il lievito nell’acqua, poi incorporare poco a poco la farina; lavorare bene la pasta o a mano o in una planetaria e unire il sale alla fine della preparazione; porre la pasta a lievitare in una ciotola unta d’olio e proteggerla con uno strofinaccio; lasciare lievitare per 3 ore fino a quando la pasta non abbia raddoppiato il volume; rilavorare la pasta e modellarla in 3 pagnotte; infarinate con la semola, poi incidere dei tagli a croce in superficie; coprire nuovamente e lasciar riposare le pagnotte fino al raddoppio del volume; preriscaldare il forno a 220 gradi e infornate per 10 minuti, poi abbassare la temperatura a 200 gradi e proseguire la cottura per 25 minuti; sfornare le pagnotte e lasciarle raffreddare sulla gratella.

Buon appetito!