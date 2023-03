Nuovi eventi culturali a Roma, tante le iniziative nella città

In partenza una nuova serie di eventi di Roma Culture con le iniziative proposte dalle istituzioni culturali cittadine e con la programmazione di PPP 100, Roma racconta Pasolini, dedicata alla celebrazione del centenario pasoliniano. Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, fino al 16 aprile l’esposizione Pasolini pittore racconta le capacità pittoriche di Pasolini nel contesto della storia dell’arte del Novecento. Infiniti è il titolo dell’appuntamento del 23 marzo alle 18 all’interno della rassegna Pasoliniana e dedicato all’omonimo libro d’artista in copia unica, realizzato nel febbraio 2022 da Piero Varroni. Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, il 24 marzo alle 20.30, in occasione dell’anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, verrà proiettata la pellicola Roma città aperta, capolavoro di Roberto Rossellini, che ricorda i tragici avvenimenti, con protagonisti Aldo Fabrizi e Anna Magnani. L’evento è promosso da Roma Culture, Azienda speciale Palaexpo e Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione sul sito del Palazzo delle Esposizioni. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 23 al 26 marzo torna Libri come, Festa del libro e della lettura a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi. Incontri, lezioni, dialoghi, spettacoli, mostre con tanti nomi della letteratura italiana e mondiale. Il tema scelto per la XIV edizione è Potere: una parola “sconfinata” che verrà affrontata con diversi linguaggi (saggistica, narrativa, fotografia, arte e musica). Tra gli ospiti attesi: Emmanuel Carrère, Javier Cercas, Zarifa Ghafari, David Grossman, Ian McEwan, Valerij Panjuškin, Daniel Pennac, Katja Petrowskaja, Niccolò Ammaniti, Paolo Giordano, Loredana Lipperini, Francesca Mannocchi, Dacia Maraini, Melania Mazzucco, Francesco Piccolo, Rosella Postorino, Massimo Recalcati, Walter Siti, Chiara Valerio e Zerocalcare. Gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e i biglietti disponibili registrandosi sul sito di Ticketone o direttamente presso il botteghino dell’Auditorium.

Prendendo spunto dal Potere, tema proposto da Libri come, Festa del libro e della lettura 2023, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si inaugura il 23 marzo Campus 13/Compound 12, la mostra di Ciriaco Campus, artista sempre molto attento alle contraddizioni del mondo contemporaneo. In AuditoriumArte saranno esposti fino al 21 maggio 12 arazzi della serie Compound, realizzata nel 2019, e il tredicesimo arazzo Doing God’s Work del 2018. Ingresso gratuito dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21; sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 21.