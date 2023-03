Ritorna la rubrica de “L’Opinione delle Libertà” che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo la nuova edizione de “La luna blu” di Massimo Bisotti (Mondadori). Massimo Bisotti è nato e vive a Roma, ha studiato Lettere, suona il pianoforte ed è appassionato di psicologia. La luna blu è il suo romanzo d’esordio, divenuto da subito un caso editoriale. Il successo è stato confermato dal romanzo seguente, Il quadro mai dipinto (Mondadori, 2014). Nel 2015, ancora per Mondadori, ha ripubblicato I Foto/grammi dell’anima, una raccolta illustrata di favole, scritte a poco più di vent’anni, quindi Un anno per un giorno. Dopo Karma City (HarperCollins Italia, 2019), ha pubblicato A un millimetro di cuore (Mondadori, 2020).

La Storia

Una fiaba moderna ricca di suspense e carica di sofferenza, un cammino esistenziale avvolto da barlumi di magia. Un’opera a dir poco intensa, densa di stimoli e spunti di riflessione, un’avventura nella quale potersi immergere fino ad entrare in totale empatia con i personaggi che la animano.

“Meg si è convinta di non essere fatta per l’amore. Di fronte al mondo, ha imparato a recitare la parte di chi lo cerca e non lo trova mai. La verità è che quello di cui ha sempre sentito la mancanza, fin da quando era una bambina abbandonata dal padre e trascurata dalla madre, la spaventa, e la solitudine è diventata per lei più accettabile della paura di un rifiuto. Ma una notte accade qualcosa di inaspettato. Meg abbassa le difese e un uomo misterioso, dal volto indefinito, le sussurra parole che aprono un varco nella sua armatura. È lui a insegnarle che ‘controcuore non si può andare’: ai sentimenti è inutile opporsi e fare resistenza. Ma George – questo è il suo nome – non è reale. Le fa visita in sogno, mentre oltre la finestra splende una luna incandescente, di un blu quasi elettrico che lascia senza fiato”.

Meg e George si alimentano a vicenda, dando vita a veri e propri ‘dialoghi’, costantemente in bilico tra sogno e realtà, alla ricerca della felicità. Luci ed ombre si alternano infatti in una storia difficilmente etichettabile secondo quelli che sono gli odierni canoni di valutazione.

Massimo Bisotti, a distanza di dieci anni, dona ai lettori un frammento in più del suo cuore, con questa edizione aggiornata e ampliata della sua opera di maggior successo.