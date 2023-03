“Finalmente posso condividere con voi il primo calendario di una serie di concerti inediti: i miei brani in formato “Corde”, come nel 2013 e nel 2015, stavolta ancora diversi con una formazione sublime, vibrazioni di legno corde e anima. Ci vediamo lì dove non ci sono semafori. A presto!”.

Così Alessandro Mannarino, a 10 anni dal primo tour “Corde”, ha annunciato tramite le sue pagine social le date del nuovo tour “Corde 2023” che partirà, come già noto, dalle due date che si terranno a Roma alla Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” venerdì 16 e sabato 17 giugno dando vita ad un ciclo imperdibile di appuntamenti estivi per seguire l’artista e percorrere un viaggio alla scoperta della sua musica.

L’artista arriva da un 2022 ricco di concerti per presentare l’ultimo album “V” (realizzato durante la pandemia e uscito lo scorso settembre); live che si sono svolti tra club e set speciali in situazioni naturalistiche, occasioni per continuare a lasciarsi trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita. L’album “V” è composto da 13 tracce registrate tra New York, Rio de Janeiro, Città del Messico, Los Angeles e Roma. Dopo una settimana dall’uscita è risultato al primo posto della Classifica Fimi Album dei dischi più venduti e al secondo posto della classifica generale degli album più ascoltati. “Non sapevo quello che avrei provato sul palco e invece è più bello di prima” raccontò Mannarino alla stampa dopo la partenza del tour, lo scorso 27 aprile a Milano. “Ho visto tanti spettacoli, penso ai due anni trascorsi in studio, al tempo passato a pensare a questo spettacolo, poi vengo sul palco e vedo le vostre facce e mi sento ripagato di tutto”.

Il tour, nel 2022, ha toccato tutta Italia fino al gran finale all’Arena di Verona. Mannarino ha inoltre suonato in mete suggestive come il “No Borders Music Festival”, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, dando vita ad un concerto notturno ad alta quota in uno dei posti più suggestivi delle Alpi per un omaggio musicale alla luna e alle montagne. Si è esibito anche all’estero, in particolare a Barcellona in occasione de “La Mercè”, la più grande festa della città e una delle più importanti di Spagna dove insieme ai suoi musicisti ha rappresentato l’Italia.

Mannarino sempre sui social ha commentato: “Dieci anni fa il primo Corde Tour, indimenticabile e irripetibile. Adesso ho voglia di tornare a casa e suonare a sangue”.